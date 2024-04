Dopo l’incidente avvenuto sulla sp 2 alle porte di Canosa di Puglia, dove ha perso la vita un 49enne del luogo, duro intervento del sindaco Vito Malcangio che ha chiesto al presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, di chiudere al traffico quella arteria che è diventata impercorribile e pericolosa. “Sin dal giorno del mio insediamento, i lavori di completamento e messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale quale la SP2, sono stati sempre oggetto della nostra costante attenzione. Purtroppo, però, nonostante i numerosi incontri che hanno avuto luogo in Provincia con il presidente Bernardo Lodispoto durante tutto questo tempo, nulla è accaduto.

Quello che avevamo più volte preannunciato al presidente Lodispoto si è tragicamente verificato. Se la strada fosse stata messa in sicurezza, ora non saremo qui a parlare di tutto questo, non è possibile aspettare che qualcuno perda la vita per poi intervenire. Quanto accaduto ci rattrista e ci lascia attoniti, di fronte a un triste epilogo che poteva benissimo essere evitato”.

Poi conclude: 2Non sono più disposto a tollerare tutto questo: se il presidente Lodispoto non è in grado di garantire sicurezza su questo tratto stradale, che la chiudesse al traffico. Con la vita della gente non si scherza. La sicurezza stradale è una priorità ma dinnanzi a quanto verificatosi, parlarne è veramente difficile”.