“Avevo denunciato un concorso per dirigente finanziario per un tentativo di corruzione e come presidente di commissione di concorso mi sono dimessa, poi ho visto che comunque continuavano ad agire in una maniera che per me non era legittimo e quindi ho chiesto di andare via; perciò io sono stata soltanto quei mesi”. Così l’ex segretaria del Comune di Manfredonia Giuliana Galantino, 65enne di Trani, sospesa per un anno dai pubblici uffici dopo il coinvolgimento nell’inchiesta “Giù le mani”.

La donna, in qualità di segretario comunale, avrebbe accettato la promessa di utilità dall’ex assessore Angelo Salvemini (ai domiciliari) per compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio. In buona sostanza avrebbe dovuto risolvere il conflitto di competenza tra il quinto e il sesto settore del Comune di Manfredonia, sollevato dalla “Bar Centrale sas”, società titolare del ristorante “Guarda che Luna” della famiglia Romito in cambio di un elaborato tecnico realizzato gratuitamente da Salvemini nell’ambito della sua attività di avvocato.

Galantino non si è sottoposta all’interrogatorio di garanzia ma ha preferito limitarsi ad una dichiarazione spontanea. Visibilmente commossa ha detto: “No che non voglio rispondere, perché se mi fate delle domande io rispondo; è solo che non ho la lucidità e quindi ho paura di fare anche confusione, di non avere… Sono 40 anni di servizio ed è la prima volta che mi trovo in questa situazione così grave e assurda, quindi… Non è che io non voglio rispondere, sono un po’ agitata, sono confusa, non sto bene e perciò preferisco fare questa cosa qui”. L’indagata ha ricordato di essere “segretario comunale dei Comuni in convenzione, Monte Sant’Angelo è l’Ente capo fila, Mattinata e Roseto Valfortore”. Insomma, una donna dalla notevole esperienza nel campo amministrativo.

“Voglio soltanto dire che non ritengo di aver fatto un atto contrario ai doveri d’ufficio, né di aver fatto un patto con l’assessore Salvemini. Più precisamente vorrei ricordare intanto che ho preso servizio per la seconda volta, il secondo incarico a Manfredonia, con l’amministrazione Rotice dall’1 maggio fino al 25 settembre. Il 29 luglio per una serie di incomprensioni con il sindaco io avevo chiesto di andar via, avevo rassegnato le mie dimissioni perché… Va bene, non credo che sia il caso qui di raccontare, non so se possa essere rilevante”.

Il caso del ristorante

“Vorrei dire che quando sono arrivata a maggio, il sindaco con una nota mi ha trasmesso una richiesta che aveva fatto la società Bar Centrale in merito… Chiedeva di poter dirimere il conflitto di competenze che c’era tra i due settori tecnici; lì c’è il dirigente del settore Lavori Pubblici e paesaggistica, ambiente e la dirigente del settore urbanistica. Io, per la verità, in una maniera sintetica risposi che non ravvedevo conflitto di competenze… In quella circostanza Salvemini non mi contattò per questa cosa qua, dopodiché a settembre l’assessore mi anticipò che la società Bar Centrale avrebbe ripresentato la domanda. Diceva che c’era questa divergenza tra i settori, non si veniva a capo di niente e quindi bisognava risolvere la questione altrimenti… Allora, io mi sono fidata; ecco, questo forse è l’errore ma io non ho fatto accordi corruttivi con Salvemini, io mi sono fidata perché comunque lui era un assessore, era anche un avvocato che sapeva parlare, quindi… Godeva anche della mia stima”.

E ancora: “Io, cioè, pensavo che anche quando lui parlasse, lo facesse nell’interesse… che prospettava delle tesi giuridiche, di diritto, nell’interesse pubblico di tutelare l’Ente da un eventuale contenzioso e quindi interferiva in questa cosa e mi chiedeva… Diceva: ‘Ora presenteranno’, mi anticipava che dovevano presentare quest’altra richiesta. Ora, io non ho mai detto… Ho detto: ‘Sì, sì, va bene, la vedo’, tant’è vero che anche quando me l’ha data, io mica ho firmato… Ho detto: ‘Va bene, fammela vedere’, nel vedere io le cose… Le cose nuove che io non conoscevo prima, erano l’autorizzazione della Soprintendenza dell’1 marzo 2022… C’era poi la nota di luglio dell’ingegner Di Tullo che diceva: ‘Per me è un’autorizzazione paesaggistica efficace’ – richiamando la nota della Soprintendenza – infatti io chiesi anche un incontro e incontrai sia la dirigente, l’ingegner Tedeschi, che l’avvocato Totaro, che è l’avvocato del Comune, proprio perché era una questione un po’ complessa, un po’ controversa, anche una questione soprattutto tecnica. Io, giusto per capire, dicevo, chiedevo alla Tedeschi, dicevo: ‘Rosa, fammi capire, qual è il motivo di conflitto tra te e l’ingegner Di Tullo’ e lei in quell’incontro che feci mi disse: ‘L’autorizzazione è valida, sì, riconosco anch’io che é valida però ci vuole un provvedimento confermativo dell’ingegner Di Tullo’. Tant’è che io nella nota, che poi dopo ho firmato, ma perché l’ho condivisa… Non è come – ho letto nelle intercettazioni… Lui voleva che io dovessi intervenire per togliere l’incarico alla Tedeschi e far gestire tutto a Di Tullo e io, magari anche nelle intercettazioni, semmai è anche un mio modo di dire ‘sì, sì, va bene’ ma no: sì sì, che te lo faccio; ‘sì, va bene’, nel senso che verifico e valido. Tant’è vero che io non ho escluso Tedeschi”.

Poi sui rapporti Salvemini-Romito: “Io che ne sapevo dei rapporti che lui aveva con Romito; io Romito nemmeno lo conosco, non l’ho mai visto. Io nemmeno lo conoscevo, quindi io che sapevo che cosa faceva lui di tutti gli accordi che prendeva o addirittura – ho letto nelle intercettazioni: ‘Tanto quella è cosa mia’. Io lo vedevo come un assessore, un… Non avevo motivo di pensare male”.

La denuncia e l’emarginazione

Stando all’impianto accusatorio, Salvemini, in qualità di avvocato, avrebbe dovuto redigere gratuitamente – in cambio della risoluzione del conflitto di competenze tra i due settori comunali – un elaborato tecnico utile alla Galantino per denunciare la questione attinente ai rapporti tra la dirigente del settore economico finanziario, dottoressa Maria Carmen Distante e il dottor Angelo Pedone, componente della commissione esaminatrice del concorso da dirigente a tempo pieno del settore economico finanziario. Nonché, altro elaborato utile alla Galantino per contrastare le accuse di mobbing che le erano state rivolte dalla Distante.

Galantino denunciò quindi un presunto tentativo di corruzione nel concorso in questione. Scrisse anche una lettera al sindaco: “In cui dico… racconto che ho fatto la querela del concorso, che ho fatto una serie di cose… Quindi, mi dimetto…”. Per lei fu una pietra tombale anche perché dovette rimanere in carica altri mesi in attesa del nuovo segretario: “Ero diventata emarginata perché in quel momento io… Il sindaco non mi parla più, tutti gli assessori non mi parlavano più… facevano le giunte con l’assistenza del vice sindaco ritenendo che potesse svolgere le funzioni del vice segretario e io nella stanza mia che non venivo chiamata. Quindi, ho vissuto anche dei momenti di difficoltà. Non mi voglio giustificare, io voglio rappresentare quella che era la situazione; l’unico che veniva, che mi considerava ancora nel ruolo di segretario era quest’assessore. Io perciò dico: la parte finale che è più importante, per far capire la gravità perché io… Io ho querelato il fatto che nessuno capisce niente. Poi, la candidata che era dipendente del Comune propone come Presidente del Collegio dei revisori il commissario di concorso. Allora io segnalo anche questo conflitto d’interesse, perché lei doveva astenersi dal procedimento quando nel procedimento era interessato il dottor Pedone. Allora io scrivo anche questo, però erano indifferenti a questa cosa qua”.