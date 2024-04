Pasquetta da bollino rosso sulle strade di Capitanata, almeno su quelle che conducono ai luoghi delle scampagnate. Boom di gitanti e traffico in tilt sull’arteria che da Biccari porta al Lago Pescara. La strada già dopo le 11 è stata chiusa al traffico: troppe auto e parcheggi tutti occupati. In molti hanno cambiato i piani della Pasquetta ed hanno cambiato itinerario. È successo anche ad un’anziana coppia di Faeto che non avendo trovato posto su Monte Cornacchia, si è fermata in una piazzola di sosta sulla provinciale Troia-Lucera dove ha consumato il tradizionale pranzo a sacco.

“Purtroppo oggi era impossibile raggiungere il lago, troppa gente. I vigili urbani ci hanno fatto tornare indietro, ma noi per nessuna ragione volevamo rinunciare al picnic, e così alla prima area di sosta ci siamo fermati e abbiamo pranzato soddisfatti. Cosa? Pasta al forno, pizza, formaggi e salumi. Siamo stati bene ugualmente”. Una giornata caratterizzata dal forte vento di scirocco e dalle alte temperature che nell’entroterra foggiano hanno raggiunto i 30 gradi. Un po’ più fresco sulla costa garganica. Altre mete prese d’assalto per le grigliate, la Foresta Umbra, il Bosco Quarto e il Bosco di San Matteo. Tutto esaurito nei ristoranti e negli agriturismi di tutta la provincia. E grazie alle temperature alte c’è anche chi ha fatto il primo bagno della stagione.