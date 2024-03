Il consigliere Mario Cagiano ha depositato la mozione per l’estensione delle esenzioni in favore di studentesse e studenti che utilizzano il trasporto pubblico. La proposta era stata anticipata da una campagna social rinominata #NonRestareAPiedi e dall’incontro tenutosi in sala consiliare lo scorso 25 marzo con i vari rappresentanti degli studenti dell’Università di Foggia, del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” e dell’Accademia di Belle Arti di Foggia alla presenza di Cagiano e dell’assessora alla cultura con delega alle politiche giovanili, Alice Amatore.

La mozione, che ha come primo firmatario lo stesso Cagiano, è stata sottoscritta da tutto il gruppo consiliare del Pd, oltre che da altri consiglieri tra cui il capogruppo di Con, Achille Capozzi e i pentastellati Mario Dal Maso (capogruppo dei 5 Stelle in Comune) e Francesco Strippoli.

“Il dialogo con le studentesse e gli studenti è stato molto proficuo. Aprire le porte della sala consiliare a tanti ragazzi è stata sicuramente una grande emozione sia per me che per la città di Foggia. Credo che fare politica passi da qui: rendere la cittadinanza realmente attiva anche attraverso le istituzioni ” dice Cagiano, soddisfatto del lavoro fatto assieme alla collega Amatore. E poi aggiunge: “la proposta nasce dall’esigenza di abbattere i costi per rendere il trasporto pubblico più accessibile a tutte e tutti, in tal senso quindi questa è misura a vantaggio delle famiglie e di chi utilizza regolarmente i mezzi pubblici. Inoltre, credo che sia necessario anche soffermarci sul problema relativo all’inquinamento ambientale: l’aumento dell’uso dei trasporti cittadini, incentivato da una buona politica di costi e agevolazioni, porterebbe riscontri positivi anche alla nostra città in termini di disinquinamento”.

Il consigliere ha fatto sapere che attraverso i propri canali social continuerà a portare avanti l’iniziativa per raccogliere quante più esperienze da studentesse, studenti e non solo, per migliorare la situazione di chi a Foggia si muove quotidianamente con i mezzi pubblici.