Dal sacro al profano il passo è breve. Finiti i riti della settimana santa, ci si immerge nel lungo ponte pasquale che culminerà con il Lunedì dell’Angelo che per tradizione significa gite fuori porta e scampagnate.

Dal Gargano ai Monti Dauni, dal mare alla montagna, in molti sono pronti per trascorrere una giornata all’insegna del relax e della natura, ma soprattutto del buon cibo. A Vieste, come ormai consuetudine il Lido San Lorenzo ha già impiantato ombrelloni e lettini e per i clienti del ristorante servizi gratis per tutto il periodo di bassa stagione. Il Gargano è una delle mete più gettonate per la gita fuori porta, soprattutto la Foresta Umbra e i boschi intorno a Monte S. Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Nel mirino le aree pic nic per le grigliate della Pasquetta, con le comitive provenienti da tutta la provincia che già alle 5 del mattino vanno ad occupare i tavoli. A Manfredonia c’è la tradizione del Lunedì di Siponto in quel che resta della pineta, ormai preda di degrado e abbandono.

Primi turisti anche alle Isole Tremiti. Ma è soprattutto sui Monti Dauni che in questi giorni si riverseranno i foggiani: agriturismi e ristoranti fanno registrare da tempo il tutto esaurito. Pienone previsto anche sul Monte Cornacchia e al Lago Pescara dove il sindaco di Biccari ha ordinato il divieto di sosta e transito a tutte le auto: si parcheggia nei pressi del Parco Avventura che aprirà i battenti proprio in questi giorni. A Piana delle Mandrie è tutto pronto per degustare lo spezzatino di agnello di chef Nicola Consiglio.