Altro che campo largo. A Manfredonia il centrosinistra non riesce nemmeno a comporre un campo stretto. Sul nome della prof del liceo, Annarita Attanasio, voluta e proposta dal Pd, non c’è affatto coesione da parte delle altre liste della coalizione, ad iniziare da Molo 21.

“La professoressa Attanasio – afferma Michela Quitadamo, dirigente di Molo 21 – è un’ottima insegnante, persona stimabilissima, ma non è la candidata del centrosinistra. Molo21 continua ad avere il suo candidato, Domenico La Marca, che raccoglie altri consensi in diversi ambienti e nel cosiddetto mondo del civismo. Il coordinatore di Molo 21, Giovanni Mansueto, ha portato la nostra proposta ai vari gruppi politici e alle civiche, con forza e determinazione. Due nomi, il mio e quello di Domenico La Marca, in grado di rompere gli schemi. All’inizio non si è compreso, poi forse dopo le note vicende giudiziarie che stanno ‘soffocando’ la città, si sta comprendendo che è tempo di cambiare aria e tornare a respirare. Non c’è esperienza amministrativa stretta, ma ci sono tutte le competenze e abilità necessarie”.

Secondo Quitadamo “urge uno sguardo nuovo sulla città che ha bisogno di ‘cambiare rotta’, che deve saper guardare al bello di Manfredonia, per far emergere la sua parte migliore. Una Manfredonia diversa e migliore è possibile, c’è già, è già qui. Con un pizzico di follia e tanta determinazione dobbiamo farla emergere. Oggi più che mai, un progetto politico dirompente, che sappia coniugare i bisogni e i sogni di questa comunità. Insieme alla candidatura di Domenico la Marca era stato proposto il mio nome, ma poi abbiamo fatto confluire le energie e le attenzioni su Domenico. Ovviamente c’è tra noi, nel gruppo, una stretta collaborazione e una visione comune, con Domenico, per la città”.

A meno di cambiamenti, La Marca dovrebbe essere il candidato sindaco di una parte del centrosinistra, rappresentata dai gruppi politici Con, Progetto Popolare, Molo21 e Movimento est. E il Pd? Non si esclude un tentativo di trovare l’accordo con il Movimento 5 Stelle, ma l’ipotesi non è affatto scontata.