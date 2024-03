Tutti in strada per la terza edizione di FuggiaFoggia, la gara su in percorso di 10 km per esperti, appassionati e per chi semplicemente abbia voglia di passeggiare in città. Nella sede dell’Avis comunale di Foggia, partner della manifestazione, è prevista la presentazione di FuggiaFoggia (che si disputerà il 14 aprile) e della bella iniziativa delle ‘carrozzine volanti’, che consentiranno di partecipare alla gara anche a chi ha una ridotta motilità. L’evento sarà presentato martedì 2 aprile alle 17 in via Nazario Sauro, nella sede di Avis.