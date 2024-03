Si ribaltano con l’automobile di servizio durante un inseguimento di un fuggitivo. È accaduto a Cerignola dove un’auto della polizia ha avuto un incidente alla periferia della città: i due agenti riporta l’Agi – sono stati ricoverati all’ospedale cittadino. Hanno riportato alcune contusioni e ferite. Secondo la prima ricostruzione, questa mattina, un’automobile non si sarebbe fermata all’alt della pattuglia. È nato un inseguimento tra le vie della città fino a quando l’auto della polizia è sbandata ribaltandosi. Mentre alcuni colleghi prestavano servizio agli agenti feriti altri sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a condurlo negli uffici del commissariato del centro ofantino. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il sindaco Francesco Bonito e l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella hanno espresso la loro solidarietà ai due poliziotti coinvolti nell’incidente al termine di un inseguimento, durante una vasta operazione di controllo ad alto impatto.

“Abbiamo prontamente contattato il dirigente del locale commissariato di Polizia, Claudio Spadaro, al quale abbiamo espresso innanzitutto la nostra solidarietà ai due poliziotti coinvolti in un incidente al termine di un inseguimento, durante una vasta operazione di controlli ad alto impatto. Per questo abbiamo espresso il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per la presenza capillare, attenta della “squadra” Stato nella nostra città.” Il commento dell’assessora e del sindaco Bonito.