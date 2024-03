Un gesto di speranza e di solidarietà per celebrare la Pasqua con un sorriso. L’associazione Il Cuore Foggia ha donato trecento uova di cioccolato e peluche ai bambini e ai ragazzi più bisognosi del territorio. Le uova sono state distribuite dai clowndottori presso i reparti di Neuropsichiatria infantile e Chirurgia pediatrica del Policlinico di Foggia; presso l’istituto San Giuseppe di Foggia; nel Consultorio specialistico per minori vittime di abuso e maltrattamenti; nelle case-famiglia e presso gli Sprar di Lucera e Candela. Altri doni sono stati consegnati al Cara di Borgo Mezzanone, ai ragazzi più giovani impegnati nel progetto di ciclofficina.

“È un gesto di speranza – ha sottolineato la presidente, Jole Figurella – affinché tutti possano celebrare la Santa Pasqua nel migliore dei modi possibili, ricevendo un piccolo dono di gioia e di sostegno”.

L’associazione ha autofinanziato l’iniziativa, che rientra nel suo impegno costante a favore dei bambini e dei ragazzi in difficoltà. “Purtroppo ancora una volta trascorreremo un momento di festa in un contesto internazionale con guerre e tante incertezze – hanno evidenziato i volontari – e anche per questo, come associazione, vogliamo essere presenti per manifestare il nostro impegno cercando di donare un sorriso, ricordandoci soprattutto dei bambini che in queste situazioni sono sempre vittime innocenti”.

Le uova di cioccolato e i peluche donati da Il Cuore Foggia sono un piccolo gesto che può fare una grande differenza nella vita di bambini e ragazzi che vivono situazioni difficili. Un sorriso, un momento di gioia, un segno di speranza che illumina la loro Pasqua.