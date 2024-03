Al poeta “geniale, al grande letterato e uomo di cultura, ma soprattutto al grande sammarchese è stata dedicata la panchina con la scultura di bronzo che ritrae Joseph Tusiani“. Lo riporta jl sindaco di San Marco, Michele Merla.

“Realizzata da un altro sammarchese illustre, l’architetto Antonio Pio Saracino, la scultura rappresenta l’uomo prima che il grande poeta, innamorato della sua gente e delle sue origini che mai ha dimenticato e che ha portato con sé in America dove il suo talento è emerso in tua la sua profonda forza”.

“Una panchina, la sua panchina, dove amava intrattenersi nei soggiorni sammarchesi con i suoi concittadini, dove amava godere di una vista privilegiata, dove amava rivivere le sue origini e la sua storia. Un omaggio doveroso con il quale l’intera città esprime il suo orgoglio per un concittadino, un uomo e un poeta grandioso. Grazie alla famiglia Tusiani per aver donato la scultura alla città, grazie ad Antonio Pio Saracino per aver messo ancora una volta il suo estro e talento a servizio della nostra San Marco. La città si prenderà cura di questo luogo, si prenderà cura della sua storia e della bellezza che la cultura sa donare”.