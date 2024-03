Non smettono di regalare retroscena le carte di “Giù le mani”, operazione della Guardia di Finanza che ha travolto Manfredonia lo scorso 9 marzo. Nelle intercettazioni captate dagli inquirenti si parlava anche di strategie politiche in riva al golfo. Una conversazione vede protagonista l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Salvemini, finito ai domiciliari in “Giù le mani” perché si sarebbe speso illecitamente per favorire gli affari dei fratelli Michele e Grazia Romito, e l’ex consigliere comunale Adriano Carbone, entrato nell’assise in quota Fratelli d’Italia ma poi divenuto indipendente dopo l’inchiesta “Omnia Nostra” per cui è stato condannato in primo grado a un anno e 8 mesi col rito abbreviato. Carbone è colui che salvò la Giunta Rotice alla fine della scorsa estate, quando sembrava tutto pronto per la sfiducia. L’esecutivo cadde lo stesso poche settimane più tardi.

Nella chiacchierata con Salvemini si discuteva anche delle ambizioni politiche di quest’ultimo, ormai in rotta con l’allora sindaco Gianni Rotice. Riferimenti, inoltre, ad Energas, il colosso dell’energia che voleva installare un mega deposito gpl nella città del golfo. Rotice, come “double face”, era “pro Energas” da presidente di Confindustria Foggia, mentre “no Energas” da sindaco di Manfredonia.

Infine, bordate a Stefano Pecorella, ex membro dello staff di Rotice, a Mary Fabrizio, ex consigliera comunale e a Lucia Trigiani, ex assessora ai Lavori Pubblici, non esattamente due statiste, “teste di legno” secondo la tesi di Salvemini, ma decisamente poco apprezzate anche da Carbone.

Carbone: Ti stavo dicendo Angelo…io adesso naturalmente…poi… le scelte personali…poi…sono scelte personali…però io in questo momento al posto tuo sfrutterei anche…come dire in qualche modo l’onda di Fratelli d’Italia…nel senso che.

Salvemini:. noo, ma sicuramente è una cosa t’ho detto da…

Carbone: …no ma ti ho detto anche eventualmente se ci dobbiamo andare a parlare…andiamo insieme anche a Foggia…perché se vengono loro qua e vengono a sponsorizzare una tua candidatura come dire…che io ti dico la verità…io mi sto guardando intorno ma ho già detto da tem…da molto tempo che l’unico in questo momento che ha anche un appeal anche dal punto di vista diciamo del… del …delle persone…del territorio… del. del popolo che va a votare si chiama Angelo Salvemini… il resto non c’è nulla Angelo…il resto eeh.

Salvemini: …uhm…e lo so.

Carbone: …boh…

Salvemini: …ho visto un po’…e adesso…no ma noi adesso per questo dico noi dobbiamo capire anche sul piano diciamo così…

Carbone: …strategico…

Salvemini: proprio…strategico…questi a che punto stanno quant’è se…prima si dimettono meglio è…perché se prima cade meglio è se cade troppo tardi… poi dobbiamo fare i conti con … agli ragionamenti dobbiamo capire eeh!…

Carbone: …e certo. quello sicuramente perché da adesso a tre o quattro anni non sappiamo come si evolve la questione politica…

Salvemini: …se cadono domani possiamo aprire un ragionamento…

Carbone: …però qua ti dico subito… qua adesso scoppierà una bomba allucinante perché pare che il due o tre di ma…no pare…me l’ha detto il Sindaco ieri sera…

Salvemini: …Eh!

Carbone: …che il due o tre di marzo…eeh…si sta Energas in Consiglio dei Ministri…

Salvemini: …e vabbè che squa…allora..allora se è vero quello che ho sentito cioè che lui sta aspettando che trov…vuole la scusa per non fare la figura di merda personale… vuole la scusa per… per dimettersi dicendo che sostanzialmente la colpa è di…

Carbone: Giandiego Gatta (ndr, Giacomo Diego Gatta, deputato della Repubblica Italiana)…

Salvemini: …e del fatto di Energas… capito…

Carbone: …eh!

Salvemini: …è questo il problema… secondo me questo vuole…

Carbone: …va va vediamo che succede… però…

Salvemini: …va bene…vedi un pò… vediamo un poco.

Carbone: …Eh…

Salvemini: …che poi cerchiamo di capire…come ci dobbiamo muovere dai…

Carbone: …come ci dobbiamo muovere…bravo bravo…va bene…

Salvemini: …io problemi non ne ho…dobbiamo fare un ragionamento però che non ci deve precludere nulla…

Carbone: …sentimi…ma tu…

Salvemini: …perché noi siamo sempre Manfredonia…

Carbone: hai sentito i ragionamenti che stanno facendo soprattutto quello scemo di Pecorella e Gianni Sventurato (ndr, Giovanni Sventurato, consigliere del Comune di Manfredonia)…

Salvemini: …no…

Carbone: …che ormai è diventato il braccio destro di Pecorella cioè il suo…

Salvemini: noo…ma lasc… te l’avevo detto io oh!

Carbone: …oh!…

Salvemini: …oh..te l’avevo detto io.

Carbone: praticamente adesso stanno…stanno mettendo due piedi in una scarpa che eeh…

Salvemini: Ah!.

Carbone: …che il candidato come dire…il… l’Assessore ai lavori pubblici lo devono prendere dalla lista di “Strada Facendo” cioè quindi.

Salvemini: …ah! Ecco…

Carbone: …quindi praticamente si rischia di avere una Mary Fabrizio (ndr, Maria Teresa Fabrizio, consigliere del Comune di Manfredonia) o una Lucia Trigiani (ndr, consigliere del Comune di Manfredonia)…eeh…

Salvemini: eh…

Carbone: …cioè hai capito.

Salvemini: …a fare l’Assessore ai Lavori Pubblici…

Carbone: …io ho già detto a qualcuno…io fino ad oggi sono e mi sono dichiarato indipendente e quindi faccio quello che voglio

Salvemini: (sorride)….

Carbone: …ma nel caso in cui succede una cosa del genere io faccio veramente la dichiarazione…

Salvemini: …(sorride)…

Carbone: …perché veramente…vuol dire che qua stiamo alla follia… diciamo stiamo proprio alla follia più totale…stiamo proprio veramente…

Salvemini:. nooo… queste… e no sai perché devono mettere un’altra testa di legno… perché una ce l’hanno già alla Ragioneria… okay… due la devono mettere ai lavori pubblici… hai capito loro devono gestire loro tutto dalle… poi Pecorella ci sguazzerebbe hai capito nel… praticamente lui farebbe l’assessore in pectore in buona sostanza… cioè di fatto farebbero loro gli assessori capito.

Carbone: che vergogna oh… che vergogna… mah

Salvemini: No è qualcosa di allucinante veramente… qualcosa di allucinante questa è la colpa di quel deficiente di Gianni Rotice.

Carbone: …è certo.

Salvemini: …che…che tu pensa che quello è il suo braccio destro… tu pensa un pochettino a che livelli che stiamo…comunque fatemi sapere vediamo chissà ci spicciamo…

Carbone: …va bene.

Salvemini: …che si vanno a ritirare prima che danneggiano sta città e non la possiamo recuperare più.

Poco tempo dopo fu proprio Lucia Trigiani ad ottenere l’incarico ai Lavori Pubblici. Successivamente, però, l’assessora venne sorpresa da “Fuori dal Coro”, trasmissione di Rete 4, mentre viveva in un’abitazione abusiva di Siponto. In seguito alla notizia si dimise. Anche l’ormai ex sindaco Rotice possiede un immobile abusivo, sempre a Siponto. Qualche mese fa gli è giunta una diffida a demolire. Un quadro politico-amministrativo decisamente sconfortante.