Foggia piange Antonio D’Acci, il 61enne macchinista morto mentre era alla guida del treno regionale Pescara-Sulmona. D’Acci – come riporta il Corriere della Sera – è riuscito ad arrestare la corsa del treno in aperta campagna prima che il suo cuore smettesse di battere. In questo modo il macchinista-eroe è riuscito a salvare tutti i passeggeri. Poi sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ogni tentativo per rianimarlo si è rivelato inutile. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. Il treno è rimasto fermo nella zona dell’Interporto di Manoppello (Pescara).