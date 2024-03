Tre super agenti municipali – Francesco Casafina, Eliseo Maranzina e Ciro Campanaro – sono gli uomini addetti alla scorta della sindaca Maria Aida Episcopo, che nella loro funzione hanno anche il compito di guidare l’auto che accompagna la prima cittadina per la città e le sue varie missioni. Al momento non si è mai ravvisata la necessità di assumere degli autisti ad hoc.

Attualmente la sindaca viaggia su una Peugeot 508, targata GM235FC, un’autovettura noleggiata nel 2022 (allora c’erano i commissari) e fin qui adatta alle esigenze di servizio richieste. Ma lo scorso febbraio gli addetti alla sicurezza di Episcopo hanno rappresentato che “il veicolo è poco idoneo all’uso a cui è destinato, poiché sia in entrata che in uscita dall’accesso carraio del Palazzo di Città e delle altre sedi comunali, il pianale auto urta la cuspide della rampa”. Insomma, secondo l’amministrazione l’autovettura risulta essere “inidonea” anche per la seduta eccessivamente bassa, rendendo complicato l’utilizzo giornaliero.

Ecco quindi la necessità di sostituire presso la società di noleggio Arval Service Lease Italia di Scandicci in provincia di Firenze la 508 della casa del leone con un 3008 5P SUV Hybrid 225 e-EAT8 Active Pack con un noleggio a lungo termine ad un canone dal costo complessivo di 808 euro. Solo che per l’auto dei commissari, il Comune ha un contratto in scadenza a marzo 2027 “ed il costo complessivo per la contestuale restituzione della stessa corrisponde al pagamento di un importo pari all’intero canone relativo al mese di restituzione del veicolo, oltre che di un importo pari al 35% della sommatoria dei canoni di noleggio relativi ai mesi residui, considerati per intero e previsti fino alla scadenza naturale del contratto di noleggio”. Dunque, bisognerà considerare anche questa spesa.

Il noleggio del suv invece termina nell’aprile del 2029 e comprende un costo complessivo fino ad allora di 57.533 euro, già inscritto nei vari capitoli di spesa anno per anno, che prevede a titolo precauzionale, una spesa aggiuntiva annua per eventuali servizi gestionali e manutentivi straordinari extra contratto che si renderà necessario effettuare, dal 2024 al 2029, come ad esempio le spese di gestione pratiche, le spese per chilometraggio supplementare, le spese per consegna e ritiro autovettura. Più di un eletto si è fatto qualche domanda sull’opportunità della sottoscrizione di questo nuovo contratto.