Aumenta la preoccupazione di cittadini e amministratori della Valle del Cervaro, tra le province di Foggia e di Avellino, per la realizzazione di un impianto per il trattamento di fanghi civili, essiccati da termovalorizzatore. L’impianto è stato progettato in contrada Ischia, in territorio di Savignano Irpino ma a pochissimi chilometri da Panni, il comune maggiormente interessato per la vicinanza.

Sulla questione vuol vederci chiaro anche la Provincia di Foggia. “Come ex sindaco di Panni e consigliere provinciale – afferma Pasquale Ciruolo – conoscendo benissimo la situazione di contrada Ischia in merito alla eventuale realizzazione di un impianto di trasformazione di fanghi ed altri rifiuti esprimo parere assolutamente contrario e nel primo consiglio provinciale porterò all attenzione del presidente e di tutto il consiglio questa situazione per capire ed avere tutti gli atti ed esprimere totalmente parere sfavorevole contro questo impianto nella splendida valle del Cervaro. Sono molto preoccupato per l’impatto negativo che tale impianto potrà avere sull’area del Foggiano”.