“Ascoli Generativa”, il nuovo progetto in collaborazione con Psyche at Work. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ascoli Satriano e finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del programma “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment”, cofinanziato dall’Unione Europea e che ha come obiettivo la lotta al bullismo e alla discriminazione

Il progetto “Ascoli Generativa” fa parte del più ampio quadro di “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment”, che mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea attraverso la partecipazione attiva e l’empowerment delle comunità locali. Coinvolgendo 70 realtà attive in tutta Italia, “THE CARE” mira a creare una rete del cambiamento capace di rispondere ai bisogni specifici di ogni territorio e comunità.

Nei prossimi 24 mesi, “Ascoli Generativa” si concentrerà sull’empowerment delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico e culturale ad Ascoli Satriano, con particolare attenzione alle famiglie con figli minori tra i 6 e i 16 anni. Il progetto offrirà una serie di iniziative volte a favorire lo sviluppo delle Life Skill, inclusa l’uguaglianza di genere, la diversità religiosa, l’inclusione delle persone con disabilità, i diritti dei migranti, l’interculturalità nelle scuole, la lotta al bullismo e alla discriminazione e molto altro. Le attività programmate includono giornate aperte condotte da psicologi esperti, uno sportello di ascolto e orientamento, un’attività di alfabetizzazione informatica e un supporto scolastico extracurriculare per il recupero e il consolidamento dei contenuti disciplinari. Queste iniziative mirano a guidare i partecipanti in un percorso di consapevolezza, crescita personale e cambiamento positivo. “Con ‘Ascoli Generativa’, ci impegniamo a promuovere un ambiente inclusivo e solidale, dove ogni individuo si senta valorizzato e supportato nel perseguire i propri obiettivi”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione la Fabbrica dei Sogni. “Siamo grati per il sostegno del Comune di Ascoli Satriano, di ActionAid International Italia E.T.S e della Fondazione Realizza il Cambiamento, così come per il finanziamento dell’Unione Europea. Insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per tutti”.

Per ulteriori informazioni su “Ascoli Generativa” e le attività previste, si prega di contattare l’Associazione La Fabbrica dei Sogni, [email protected] +393383955278