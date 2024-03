Potrebbe essere Ugo Galli il candidato sindaco della coalizione ‘Manfredonia 2024’. Funzionario pubblico, presidente del Circolo Unione e figlio del compianto giudice Alessandro ieri sera era in visita alla sede della coalizione nel centralissimo corso Manfredi, praticamente con vista su Palazzo San Domenico.

Galli, che avrebbe già accettato, sarebbe intenzionato a costituire anche una lista a suo nome con l’obiettivo di allargare ulteriormente quella che al momento è l’unica coalizione dichiarata in campo.

Il cantiere delle liste Città Protagonista, Forza Manfredonia, Manfredonia al Centro, Azione e Italia Viva non si ferma, dunque, nonostante l’attesa dell’eventuale arrivo della commissione per l’accesso agli atti, preludio di un nuovo scioglimento del Comune. Segno forse che non tutta la politica sipontina sembra disposta a mollare nonostante un quadro generale oggettivamente sconfortante.