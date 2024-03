Presso il polifunzionale di Stornara si è tenuta la presentazione, da parte di 3 associazioni Proloco, Nowalls e Nextgen, dei tre progetti vincitori del bando Puglia Capitale sociale 3.0.

Alla presenza dell’assessore regionale al walfare Rosa Barone e dell’eurodeputato Mario Furore, i rappresentanti delle 3 associazioni hanno spiegato i rispettivi progetti.

Luciano Grippo, presidente della Nowalls aps, ha argomentato il progetto “you’ll never walk alone” dedicato ai minori delle fasce sociali più deboli. Si pone come obiettivo quello di colmare le lacune che non permettono lo sviluppo culturale e sociale adeguato dei minori facenti parte della fascia della popolazione più fragile favorendo, delle volte, comportamenti di devianze giovanili, fornendo un servizio adeguato a supportare famiglie e minori nell’arginare i problemi sopraelencati.

Il presidente della Proloco, Ferdinando Iagulli, ha presentato il progetto denominato “Informi-Amo”, ideato per prevenire fenomeni quali il cyberbullismo e sarà rivolto ai ragazzi delle scuole elmentari e medie.

Altro obiettivo del progetto è quella della sicurezza digitale dedicato invece alle persone più anziane.

Il progetto “Formiamo” ideato dall’associazione Nextgen, è stato presentato dal suo presidente Antonio Lafaenza. Obiettivo del progetto è quello di fornire delle nozioni pratiche e teoriche sulla potatura dell’olivo e della vite. Tecnica tramandata di generazione in generazione, ma che con il passar degli ha visto sempre un minor impiego tra i giovani.

Il corso si rivolge ai giovani disoccupati e agli immigrati. I tre presidenti hanno concluso ringraziando i tecnici di ADTM per professionalità con cui affiancato le tre associazione nella redazione dei progetti. Parole di stima sono state espresse dall’assessore al Walfare Rosa Barone e dell’eurodeputato Furore che hanno apprezzato questa tipo di presentazione “congiunta” utile a creare sinergie tra le varie associazioni. Anche il vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese, con una nota ha testimoniato la sua vicinanza alle associazioni e al comune di Stornara. Parole di ringraziamento anche dall’amministrazione comunale presente con il sindaco Roberto Nigro e i consiglieri Antonio Iagulli e Brigida Andreano.