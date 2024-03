Migliaia di persone in piazza: associazioni, studenti, cittadini. Qualcuno vestito da supereroe, altri con la fascia tricolore per sentirsi ancora più vicini al primo cittadino di Bari, Antonio Decaro. È la risposta della città alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi di nominare la commissione di accesso per valutare lo scioglimento del Comune per mafia dopo i 130 arresti seguiti all’inchiesta della Dda denominata ‘Codice interno’. Iniziativa avviata dalla richiesta di alcuni parlamentari pugliesi del centrodestra. Stamattina, all’indomani della nomina da parte del Viminale dei tre componenti della commissione, la città si è stretta intorno al sindaco e all’amministrazione comunale nella manifestazione ‘Giù le mani da Bari’, nata da una mobilitazione spontanea sui social e alla quale hanno preso parte, fra gli altri, Cgil, Pd Puglia, M5S, Libera Puglia, Arci Puglia, Link e Avviso Pubblico.

Al suo arrivo in piazza, accolto da lunghi applausi e cori di sostegno, Decaro si è rivolto direttamente ai cittadini: “È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia”, ha detto. Evidenziando che “questa città non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché negli ultimi vent’anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta, ha recuperato la sua dignità e oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata”.

Decaro ha ribadito di non essere “venuto qui a fare polemiche” e che “quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini. Non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia dei baresi perché si ha paura di perdere una campagna elettorale che perdono da 20 anni, perché non hanno mai avuto un progetto per la città”. Al suo fianco anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha ricordato “quello che la Puglia è diventata in questi venti anni”, spiegando che “chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo e difficile non sa quanto sia costato”. In piazza, fra esponenti della politica locale e nazionale, anche la vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a Bari “per stringere con un abbraccio popolare il suo sindaco, che è un amministratore perbene” e per ricordare al ministro Piantedosi che “quando si dice che tutto è fango e tutto è mafia, il rischio è che nulla poi lo sia davvero”.

Dal palco anche il presidente di Libera Puglia, don Angelo Cassano, si è rivolto al ministro dell’Interno: “Dobbiamo avere il coraggio di ricordare che quel ministro, Piantedosi, è lui il vero criminale. Lo dico con coraggio – ha affermato -. A Roma abbiamo richiamato la necessità di avere una classe politica dignitosa. Diamo un calcio ai trasformisti, mandiamoli a casa, perché il male della politica è questo”. Mentre il professore emerito dell’università Aldo Moro, Luciano Canfora, ha definito quella di oggi “una giornata memorabile, sarà l’inizio della vittoria”. Vicinanza a Decaro è stata nuovamente espressa da esponenti del centrosinistra come Bonaccini e Bonelli. E a sorpresa, rompendo il fronte della maggioranza, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli disapprova “i metodi usati a Bari”: “se ci sono state infiltrazioni mafiose sarà il ministero degli Interni a intervenire – ha aggiunto – sono garantista, questo è far west”. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, invece taccia la “sinistra di essere giustizialista a fasi alterne: se il sindaco Decaro – non ha nulla da temere, attenda con serenità il lavoro della Commissione”.

Emiliano: “Andremo in fondo a questa storia”

“Stiamo festeggiando quello che la Puglia è diventata in questi venti anni e quando si fa festa, si difende tutto ciò a cui si tiene. Noi teniamo a questa città alle volte invidiata. In questo momento di difficoltà, tutte le città della Puglia sono venute qui a dare una mano a Bari. Sono commosso da tutto questo. Tantissimi i pullman giunti da Lecce, da Foggia. Questo vuol dire che qualche cosa evidentemente l’abbiamo trasmessa a queste persone. Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo, così difficile, non sa evidentemente quanto è costato. Scusatemi, non mi era mai successo di stare così. Però ho il cuore leggero. Ho il cuore felice. E ho tutta la forza per fare il mio dovere come tutti i pugliesi. Quindi andremo in fondo a questa storia la chiariremo e continueremo il nostro cammino”. Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano a margine della manifestazione “Giù le mani da Bari”. (Ansa)