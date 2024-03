Il Foggia di Cudini non si ferma più. Batte un buon Messina a domicilio e si porta a quota 45 punti in classifica, staccando proprio i siciliani e superando il Sorrento sconfitto in casa dalla Juve Stabia.

Tre punti pesanti che permettono ai rossoneri di consolidare i playoff. 3-0 il punteggio finale con reti di Gagliano, Tascone e Millico. Messina che ha terminato in nove per le espulsioni di Manetta e Frisenna. Primo quarto d’ora tutto di marca giallorossa con la squadra allenata da Giacomo Modica che sfiora il vantaggio in almeno tre circostanze, ma è il Foggia a passare con un bel tiro al volo di Gagliano che batte Fumagalli al minuto numero venti.

Il Messina non demorde e due minuti dopo non trova il pari per la bella parata di Perina, davvero l’uomo in più dei rossoneri in questa fase del campionato, che respinge una staffilata dal limite di Emmausso. Perina si ripete al 26’ deviando in angolo un altro bolide del trequartista siciliano. Al 38’ Foggia vicino al raddoppio, ma questa volta è Fumagalli a compiere il miracolo su Rolando. Sfortunato il Messina che proprio allo scadere del primo tempo si trova a fare nuovamente i conti con Perina, questa volta bravo a neutralizzare un tiro di Franco. Anche la ripresa inizia con i siciliani in attacco, alla ricerca del meritato gol del pareggio. Messina che all’8’ resta in dieci per l’espulsione di Manetta, finito negli spogliatoi anzitempo per somma di ammonizioni. Situazione che favorisce subito la squadra pugliese che al 12’ raddoppia con Tascone. A dieci minuti dalla fine del match Messina in nove per l’espulsione di Frisenna, anche per lui doppio giallo.

Nonostante l’inferiorità numerica il Messina prova comunque l’assalto alla porta rossonera ma senza fortuna. Anzi è il Foggia a chiudere definitivamente i conti nei minuti di recupero con Millico.