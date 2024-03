La polizia di Foggia, coordinata dalla distrettuale distrettuale antimafia di Bari, ha eseguito perquisizioni a carico di quattro persone attualmente indagate per “la presunta commissione di gravi reati commessi ai danni dei vertici del club sportivo calcio Foggia 1920 e di personaggi riconducibili o vicini all’entourage societario rossonero”. Lo sottolinea un comunicato della questura, precisando che nel corso delle perquisizioni locali e personali da parte di digos e squadra mobile sono stati sequestrati “elementi utili per l’accertamento dei fatti”. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. L’indagine – a quanto si apprende – riguarda vari episodi commessi ai danni di persone gravitanti nell’entourage rossonero. L’inchiesta sarebbe partita dal caso dei colpi di pistola esplosi contro l’auto dell’allora capitano della squadra di calcio rossonera Davide Di Pasquale dopo la sconfitta contro il Lecco nella finale dei play off di serie C a giugno del 2023. (Ansa)