La Giunta Comunale di San Severo, su proposta e relazione del sindaco Francesco Miglio, ha deliberato l’intitolazione di una strada del tessuto urbano della città alla signora Clorinda Littero. Si tratta di una via da poco ultimata nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) “Rigeneriamo il Mosaico” (fondi POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse XII): è la strada contigua all’Istituto Tecnico Industriale “A. Minuziano”, che ha una lunghezza complessiva pari a ml. 400, intercorrenti tra l’intersezione con via Apricena e l’intersezione con via Tanaro, in corrispondenza della rotatoria di recente realizzazione: da oggi è Via Clorinda Littero.

“Ringrazio pubblicamente i componenti della Commissione Toponomastica Comunale, nella circostanza presieduta su mia delega dall’assessore al ramo Felice Carrabba, i quali hanno manifestato positivamente sulla proposta – dichiara Miglio –. Un sentito grazie lo indirizzo anche al nipote di Clorinda Littero, Giovanni Ferrara, che tempo addietro ha presentato la richiesta di intitolazione agli uffici comunali. Clorinda Littero – vedova Ferrara, nata a San Severo il 4 febbraio 1910 e deceduta sempre in San Severo il 29 settembre 2003, è stata il primo assessore – donna nella storia politico – istituzionale della Città di San Severo. È stata più volte eletta in Consiglio Comunale, militante del Partito Comunista Italiano, nota per le sue battaglie a sostegno e difesa della dignità delle classi più umili, dei lavoratori e dei loro diritti umani, sociali e civili. Una donna a cui la Città di San Severo deve molto”.

Inoltre, durante i lavori della predetta Commissione Toponomastica Comunale, i componenti hanno recepito positivamente anche il deliberato n. 29 del Consiglio Comunale in data 19 maggio 2023, espresso all’unanimità dall’Assise Consiliare: l’accapo approvato aveva impegnato il sindaco e la Giunta a predisporre gli atti opportuni per procedere all’intitolazione della strada Via Lucera Lotto 600 alla concittadina Roberta Perillo, vittima di femminicidio. La strada commemorativa alla giovane Roberta Perillo, scomparsa per omicidio l’11 luglio 2019 a soli 32 anni, è ubicata lungo la via per Lucera, attraversa il complesso di alloggi di edilizia sociale realizzati da Arca Capitanata, ha una lunghezza complessiva di m. 175, intercorrenti tra l’intersezione con via Lucera e via San Rocco. Da oggi la Toponomastica Comunale può così annoverare due nuove vie: via Clorinda Littero e via Roberta Perillo.