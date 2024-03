Ieri 20 marzo 2024, Rocco Salatto attuale presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia, è stato eletto nuovo presidente AIOP giovani Puglia. Ennesimo riconoscimento e valorizzazione di un lungo percorso associativo, sostenuto anche da una importante tradizione familiare in campo sanitario.

“Ringrazio per la fiducia dimostratami – le prime parole di Rocco Salatto – sicuro di poter mettere tutta la mia lunga esperienza associativa al servizio dell’organizzazione. La nostra principale attenzione sarà dedicata a scongiurare la diminuzione delle prestazioni sanitarie regionali erogate, che spingono le nostre famiglie a farsi curare in altre Regioni. Dobbiamo evitare ulteriori diminuzioni degli stanziamenti in campo sanitario per consentire di ricevere in Puglia la stessa qualità e quantità di prestazioni sanitarie ottenibili fuori Regione”.

“E’ con grande orgoglio e felicità che salutiamo la elezione del nostro Rocco Salatto, da sempre uno dei principali e brillanti associati di Confindustria Foggia” – dichiara Eliseo Zanasi presidente di Confindustria Foggia – “A testimonianza della grande qualità delle nostre aziende e di imprenditori che sanno farsi valere a livello regionale e nazionale, anche in un settore molto difficile quale è quello sanitario. A lui gli auguri ed i complimenti di tutta la nostra Confindustria”.