Oggi 21 marzo ricorre la XXIX edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. In questo giorno importante, una rappresentanza degli studenti della classe 2A dell’Ipeoa “Michele Lecce” della sede associata di Manfredonia, ha preso parte alla cerimonia di premiazione, presso la sede della Regione Puglia. Gli studenti sono risultati tra i vincitori nella sezione multimediale, al concorso “Mi impegno per la legalità”.

L’elaborato multimediale, dal titolo “Mai come degli struzzi”, che potrebbe sembrare per alcuni versi quasi irriverente, diviene la sintesi schietta e sincera di un gruppo di adolescenti che ha scelto, dopo aver effettuato un autentico processo di ricerca-azione, di raccontare la storia e il sacrificio di Francesco Marcone, onesto funzionario dello Stato, ucciso dalla mafia per aver svolto il suo lavoro sempre e solo nel solco della legalità. Delitto avvenuto a Foggia il 31 marzo 1995.

Il dirigente Luigi Talienti sottolinea “la valenza educativa e formativa di questi progetti che abbracciano tematiche fondamentali quali l’educazione alla legalità e la cittadinanza attiva, percorsi didattici multidisciplinari e trasversali. Si tratta – afferma – di un lavoro impegnativo che ormai da diverso tempo gli studenti coordinati dai docenti svolgono con attenzione. Tutto ciò può rientrare a pieno titolo nella didattica orientativa, posta in essere dall’Istituto, didattica che punta a valorizzare la persona, centro focale del processo di apprendimento e di formazione di studenti e contemporaneamente cittadini più consapevoli delle proprie scelte. Una scuola, la nostra, conclude il dirigente scolastico che si adopera affinché i propri alunni, crescendo disseminino in ogni ambiente sociale, culturale e lavorativo i semi del rispetto, della tolleranza, dell’inclusione, e della legalità. Una scuola che va oltre la struttura stessa perché da quanto appreso dal dirigente oltre ai progetti sulla legalità l’Ipeoa ‘Michele Lecce’ proprio in questa stessa giornata sta svolgendo presso la sede di San Giovanni Rotondo il progetto ‘Master chef per l’inclusione’, un altro gruppo di studenti si trova sul Gran Sasso per l’espletamento di un attività di formazione specifica nel settore dell’enogastronomia e per quanto concerne i percorsi Erasmus proprio in questi giorni alcuni studenti dell’Istituto si trovano a Grenoble dove stanno svolgendo il prezioso percorso di mobilità interculturale”.