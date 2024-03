Il foggiano Giacinto Pinto, 46 anni, è il nuovo caporedattore cronaca del Tg1. Un riconoscimento alla sua brillante carriera nel mondo del giornalismo.

Si è appassionato al mestiere da quando con suo papà, Nicola detto “il professore” – si legge sul web -, guardava il Tgr della Puglia: “Io prendevo il telecomando per mettere i cartoni animati e lui lo riprendeva per rimettere il telegiornale” ha raccontato in un’intervista.

È stato a Telenorba (più giovane vincitore del premio Saint Vincent) per poi passare a “mamma Rai” come inviato de “La Vita in Diretta”, poi a Milano per il Tgr Lombardia. Infine l’approdo al Tg1 dove ha raccontato molti dei più importanti casi di cronaca italiani degli ultimi anni fino alla cattura del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. È stato anche inviato in Ucraina e ha documentato i mesi difficili della pandemia Covid.