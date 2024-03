“L’amministrazione comunale ed il gruppo politico ‘Vieste sei Tu’ hanno sempre posto al centro dei propri obiettivi il bene comune e la partecipazione democratica – prosegue -, garantendo la massima trasparenza nelle decisioni e assicurando che gli interessi personali non prevalessero sul bene della collettività. La politica deve essere basata su valori e ideali condivisi, cosa che da tempo, effettivamente, era venuta meno da parte dei due dimissionari. La giunta e l’intera amministrazione ringraziano per il lavoro svolto fino a questo momento da Falcone e Carlino, continuando con determinazione nell’azione di governo cittadino per garantire alla nostra comunità un futuro migliore. Proseguiremo senza indugio con una leadership forte e responsabile, che agisca con onestà e coerenza, per la nostra Vieste”, conclude.