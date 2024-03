“Ho sentito Antonio Decaro e gli ho espresso la vicinanza più forte. I sentimenti che sta suscitando l’iniziativa presa dal ministro Piantedosi, per valutare lo scioglimento del Comune di Bari per infiltrazioni mafiose, sono in larghissima parte di sconcerto, per due ragioni: perché l’iniziativa appare partita sotto dettatura delle forze politiche di destra che l’hanno platealmente invocata; perché è stata assunta con una velocità irriguardosa per la storia civile di una grande città italiana, il cui rinascimento è da tutti riconosciuto come connesso anche alla fermezza e continuità con cui sono state praticate politiche antimafia negli ultimi 20 anni, con il Comune protagonista assoluto”. Questo il commento del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese dopo la notizia dell’arrivo della Commissione d’accesso agli atti a Bari per verificare eventuali infiltrazioni della mafia nel Comune.