Alle elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia, tenutesi domenica 17 marzo, il partito CON si è piazzato al secondo posto nel gradimento degli amministratori della provincia di Foggia, confermando il forte radicamento territoriale che fa del rassemblement pugliese un elemento essenziale per il successo del campo largo progressista regionale e locale nelle varie competizioni elettorali.

Nonostante la competizione interna nel civismo da parte della lista di Giuseppe Nobiletti che sommava le esperienze e i voti di Azione, Popolari e M5S, i civici emilianisti hanno avuto la meglio, eleggendo lo stesso numero di consiglieri e dimostrando il loro valore nelle relazioni tra ceto politico e non solo.

«Ben 195 amministratori, pari a 20.029 voti ponderati, provenienti da ogni Comune della Capitanata hanno scelto di tributare la propria preferenza alla nostra forza politica», rileva il coordinatore provinciale Rosario Cusmai.

«CON si è affermata con tre eletti, che ringrazio di cuore – prosegue – il consigliere foggiano Pasquale Ciruolo con 5399 voti ponderati, il lucerino Tonio De Maio con 4786 voti e Giosuè Del Vecchio, amministratore di Rignano Garganico con 3235 consensi ponderati, che porta finalmente a Palazzo Dogana la voce dei piccoli Comuni del Gargano. Ringrazio tutti i nostri candidati, Libera Armillotta, Laura Ianziti, Maria Marchese, Porzia Pinto, Angela Ricci e lo sforzo dei sindaci candidati Pompeo Circiello e Michele Di Pumpo. Il loro risultato è stato straordinario».

«Cresce il radicamento del nostro partito, che continua a suscitare entusiasmo e ad avere la fiducia di chi sul territorio lavora per il bene pubblico. Queste elezioni traducono in fatti concreti la rappresentanza che ciascun candidato ed eletto ha nel proprio Comune. Ecco perché siamo convinti che anche alle prossime amministrative di giugno, quando a votare sarà il popolo, così come già successo a Foggia, CON saprà essere determinante. Un ringraziamento speciale va al nostro presidente Michele Emiliano e al coordinatore regionale di CON Michele Boccardi, è grazie a loro e all’impegno profuso da ciascun amministratore che il civismo può esprimere il meglio per i cittadini e le cittadine».