Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo, per le Borse di Studio dell’anno appena trascorso, ha stanziato 60mila euro, e quattro soggiorni‐studio all’estero degli studenti delle scuole superiori, confermando la possibilità, per i non assegnatari, di fruire di un sostegno economico per approfondire la conoscenza di una lingua straniera in un paese estero, attraverso il “Prestito Galileo”. Le 60 borse di studio sono state consegnate dal procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro ai figli dei soci e agli stessi soci della BCC nel corso di una cerimonia tenutasi nel chiostro del municipio di San Giovanni Rotondo, alla presenza del sindaco Michele Crisetti e dei vertici della banca con il presidente Giuseppe Palladino e il direttore Pin.

Vaccaro prima della consegna degli attestati ha tenuto una vera e propria lezione di legalità ai tanti ragazzi presenti. “Ho scelto di fare il procuratore a Foggia come una sfida, perché questo territorio non merita la situazione attuale. In passato la criminalità ha tenuto sotto scacco le comunità di questa nostra provincia impoverendola. Scontiamo una povertà per colpa loro. Ma il riscatto è vicino. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza il territorio e i giovani sono la nostra speranza. Avverto la sensazione che ci stiamo riuscendo, la criminalità a Foggia è meno spavalda e aggressiva. Ora tocca alle comunità. Ai giovani dico di mettere da parte le logiche utilitaristiche e di imparare il rispetto delle regole. Ben vengano queste borse di studio dal mondo finanziario”.