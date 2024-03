Il Foggia ferma la corsa della capolista Juve Stabia, battendola in rimonta al termine di una gara difficile. Vittoria preziosa per i rossoneri che superano in classifica il Cerignola e sognano gli spareggi promozione. A decidere il match i due centrali Riccardi ed Ercolani. Migliore in campo il portiere Perina, decisivo almeno in tre circostanze. Parte forte la Juve Stabia che dopo appena 4 minuti passa con Leone, bravo a calciare a rete dopo un suggerimento di Candellone. Il Foggia prova subito a reagire e dopo pochi minuti trova il gol del pareggio con Riccardi che sugli sviluppi di un corner battuto da Millico trova la zuccata vincente: 1-1. La squadra campana si rende pericolosa nel finale di frazione quando Adorante con una bella rovesciata impegna severamente il portiere Perina.

La ripresa si apre con la Juve Stabia alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, e lo fa con il solito Adorante che dopo soli tre minuti per poco beffava Perina con un pallonetto. Gli uomini di Pagliuca attaccano e vanno vicini al gol con Candellone: la sua conclusione termina di poco alta sulla traversa. Ma è il Foggia in una delle poche sortite offensive a punire la capolista con un altro gol di testa dell’altro centrale difensivo Ercolani. Perina compie il miracolo sul calcio di punizione di Mignanelli, la Juve Stabia chiude nella propria metà campo il Foggia che si difende con ordine e si porta a casa tre punti pesanti in ottica playoff.