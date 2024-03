Un gruppo elettrogeno del valore di 300mila euro è stato rubato la scorta notte al Bonassisa Lab, un laboratorio per la sicurezza alimentare che si trova nella zona industriale di Foggia. Il gruppo elettrogeno era a bordo di un camion parcheggiato nel cortile del laboratorio. E i ladri hanno poi utilizzato il mezzo pesante rubato per sfondare il cancello della struttura e fuggire. Sono intervenute le forze dell’ordine chiamate dai responsabili del laboratorio che si sono accorti del furto grazie all’impianto di videosorveglianza. Sono in corso indagini in corso per risalire ai responsabili. (Ansa)