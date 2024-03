Il modello Foggia anche a San Severo con il campo largo che ha scelto Angelo Masucci candidato sindaco della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Ieri sera conferenza stampa dell’avvocato sanseverese. “La nostra è stata una scelta unanime, decisa e senza tentennamenti perché consideriamo questo nostro concittadino all’altezza del gravoso compito di ben guidare la nostra comunità”. È questo il commento delle varie forze politiche che sostengono Masucci. Una coalizione larga composta da Pd, M5S, Con, Psi, San Severo Democratica, Sinistra Italiana, Liberi e Forti, Tempi Nuovi e Liberaldemocratici italiani.

“Il modello Foggia ha dimostrato di funzionare – ha detto in conferenza stampa Masucci -, e pertanto vogliamo imitarlo anche a San Severo, sicuri di riuscirci. Il nostro è un progetto completamente nuovo con tante forze politiche che per la prima volta in assoluto a San Severo collaborano tra di loro. L’ingresso del M5S e di Sinistra Italiana rappresentano il valore aggiunto della coalizione. Mi auspico davvero di vedere una San Severo nuova, fresca e fattiva. La mia è una candidatura di servizio, non ho mai fatto politica attiva, mai avuto tessera di partito, mai accettato candidature, ma questo è il momento di mettersi in gioco. Sul programma stiamo lavorando tutti insieme, a breve lo presenteremo”. Soddisfatto della scelta il sindaco degli ultimi dieci anni, Francesco Miglio. “Lasciamo in buone mani la città. Oggi nasce un progetto politico che sicuramente vede in Angelo Masucci un leader all’altezza del compito”.