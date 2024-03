La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e BAT, in collaborazione con il Comune di Ordona e l’Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Studi Umanistici, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio presso l’Area archeologica di Herdonia: Castellum, ha organizzato un incontro di progettazione partecipata aperto alla comunità sul progetto di valorizzazione “Appia Viarum – Tratto di Ordona. Area archeologica di Herdonia – Ponte Rotto sul Cervaro – Ponte romano sul Carapelle” e Cis per la Capitanata “Parco Archeologico di Herdonia”.

L’incontro è stato preceduto da una visita in loco che ha permesso ai numerosi partecipanti la condivisione dei progetti. “Uno degli obiettivi principali della Giornata del Paesaggio – ha spiegato la soprintendente Anita Guarnieri – è la condivisione con il territorio degli interventi di tutela legati alla trasformazione del paesaggio. Oggi raccontiamo alla comunità di Ordona tutte le progettualità messe in campo con il Comune”. “Lo sviluppo turistico – culturale di Ordona – ha aggiunto la sindaca Adalgisa La Torre – passa attraverso queste iniziative”.