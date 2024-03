Psichicità e giustizia. Se ne è parlato a Foggia nel corso di un convegno organizzato dal Consorzio Metropolis e al quale hanno partecipato oltre che gli operatori del settore, anche il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro e Silvia Maria Dominioni, presidente del Tribunale di Sorveglianza. Entrambi hanno dichiarato l’importanza dei centri che si occupano di autori di reato con disturbi psichici.

A fare da anfitrione, il presidente del Consorzio Metropolis, Luigi Paparella. “L’obiettivo di questo incontro è quello di creare un punto di riferimento e un coordinamento per quanto riguarda tutti i tipi di intervento che possono essere espletati in favore dell’autore di reato, creando formazione e informazione rispetto alla collettività”.

In Puglia sono 15 le strutture di Metropolis deputate al trattamento di pazienti psichiatrici. Una di queste è stata da poco inaugurata a Manfredonia e già oggetto di polemiche. Ma Paparella fa subito chiarezza. “La struttura di Manfredonia sta restituendo sia alla magistratura che agli utenti e agli operatori della collettività quello che aveva promesso. È una struttura a regime, non ha mai chiuso, ha una lista d’attesa e sta seguendo l’iter progettuale per raggiungere gli obiettivi. La polemica riguarda meramente un aspetto amministrativo che non tocca assolutamente la gestione. La vicenda – conclude Paparella – sarà seguita dal Tar Puglia, noi siamo fiduciosi che Metropolis continuerà nel progetto”.