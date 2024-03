Demolizioni nella villa dell’ex sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice. Sono iniziate le attività per rimuovere tutti i manufatti fuorilegge che per anni hanno gravato sul territorio di Siponto dove l’abusivismo è imperante da decenni. Tra le strutture da abbattere ci sono anche alcune in amianto.

Rotice, tra l’altro imprenditore edile ed ex presidente di Confindustria Foggia, tentò invano una richiesta di legittimazione nel 2018 ma senza esito. Ora, dopo gli articoli de l’Immediato, oggetto persino di querela da parte dell’ex sindaco, e una diffida a demolire del Comune di Manfredonia, si è passati all’azione.

Sul provvedimento comunale dello scorso dicembre c’è scritto: “Diffida il signor Rotice Giovanni quale attuale occupatore e possessore del podere numero 20, a demolire entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle seguenti opere: murature di chiusura della loggia piano terra della casa poderale e scala a chiocciola in ferro che dal primo piano porta al terrazzo di copertura; manufatto verso est di mq. 50 (mt. 7,42 x mt. 6,53) ed alto mt. 2,76 nella parte retrostante il podere n. 20, adibito ad abitazione, con struttura portante in muratura di tufo e solaio in latero cemento armato; parte ampliata del deposito preesistente, lato sud, di mq. 69,50 (da mt. 97,50 a mt. 167,00), con struttura portante in muratura di tufo e copertura fatiscente in ondulina (presumibilmente in cemento amianto) sorretta da elementi strutturali (travi) parte in legno e parte in acciaio; manufatto in muratura, lato sud, di mq. 59,00 circa (mt 8,65 x mt. 6,80) alto mt. 2,68 e mt. 2,30, suddiviso in due parti, con struttura portante in muratura di tufo e con copertura fatiscente in ondulina (presumibilmente in cemento amianto) sorretta da elementi strutturali (travi) in legno, per il quale è stato già redatto verbale di violazione edilizia n. 730/1976 ed è stata emessa diffida a demolire; manufatto, verso sud, in aderenza al manufatto di cui al punto 4, adibito a deposito, della superficie lorda di mq. 12,00 (m. 2,71 x m. 4,35) alto mt. 2,50, con copertura fatiscente in ondulina in lamiera zincata sorretta da elementi strutturali in legno”.