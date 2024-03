Importanti novità per l’area archeologica di Herdonia, l’antica città romana situata alla periferia della cittadina di Ordona. La piccola Pompei, come viene definita dagli studiosi di tutto il mondo, a breve potrebbe rivedere la luce dopo anni e anni di abbandono. Intanto il sito è in totale stato di abbandono e degrado, abbandonato anche dalle istituzioni. Infatti l’ultimo studio attuato risale al 2000. I terreni oggi sono ancora di proprietà della famiglia Cacciaguerra, in attesa di esproprio da parte della Soprintendenza. Siamo tornati a Ordona in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, ascoltando le voci degli interessati.

“Provo molta tristezza – racconta la signora Ambretta Cacciaguerra, proprietaria dei terreni – ogni volta che ci metto piede. Nonostante i diversi finanziamenti in questo parco continuiamo a vedere solo degrado e abbandono. Fino a qualche anno fa la pulizia ordinaria la facevamo noi, ora basta, anche perchè non sappiamo a chi compete”. Intanto la Soprintendenza Beni Culturali sta procedendo per l’esproprio dell’area interessata. “Tutto in alto mare – aggiunge Cacciaguerra -, carte sbagliate e ritardi inspiegabili. Noi chiediamo semplicemente quello che ci è dovuto. Il problema che c’è poca chiarezza, non sappiamo cosa è nostro e cosa no, nè chi dovrebbe indennizzare le parti sotto terra. C’è molta confusione”.

Ieri ad Ordona per presentare altri progetti sull’area archeologica, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia e Bat, Anita Guarnieri che risponde così. “C’è poco da chiarire, andrà a finire bene perchè abbiamo quasi concluso le attività legate al premio di rinverimento, e amministrativamente parlando prevediamo a fine mese di concludere questo lunghissimo iter burocratico che ha visto questo sito nelle condizioni che voi tutti conoscete. Dopo questa procedura, l’area archeologica di Herdonia, oggi di proprietà della famiglia Cacciaguerra diventerà demaniale e finlamente potremo richiedere finanziamenti specifici per il restauro e la valorizzazione”.