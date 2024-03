Esordio amaro per Giuseppe Raffaele sulla panchina del Cerignola che rimedia un’altra sconfitta, questa volta sul campo di un Catania per niente imbattibile. 2-1 per gli etnei il punteggio finale con reti dell’ex Foggia Chiricò su rigore dubbio, il pareggio di Malcore e il successivo gol vittoria del Catania con Zammarini. Una sconfitta pesante ma immeritata per il Cerignola che nel secondo tempo ha costretto i siciliani a rintanarsi nella propria metà campo, e dopo aver trovato il gol del pari con Malcore (13° sigillo stagionale), sfiorano la rete del vantaggio in diverse occasioni. Troppi errori del Cerignola sotto porta, non sbaglia Zammarini a sette minuti dal termine nell’unico tiro verso la porta di Krapikas nel secondo tempo. Il Catania soffre ma vince, il Cerignola gioca una buona partita ma sbaglia troppo.