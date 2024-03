Dopo tanta attesa la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha conferito gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e promozione di azioni positive ai vari Consiglieri comunali.

Posto che l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici e posto cheil consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere e che non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso e trattamento aggiuntivo, il conferimento delle nuove deleghe spacchettate ha creato non pochi scompensi nel campo largo progressista, soprattutto tra gli assessori che si sono in parte sentiti defraudati del loro ruolo.

I consiglieri infatti per la materia che è stata affidata loro potranno richiedere informazioni, anticipazioni, potranno frequentare gli uffici e avere un maggiore accesso gli atti. Cosa che non avrebbe rallegrato la Giunta, come confermano anche dai banchi della maggioranza.

Per lo svolgimento dell’incarico il consigliere infatti può avvalersi della collaborazione del personale comunale individuato dal dirigente di competenza, con facoltà di accesso agli atti, ove necessario, appunto.

Ebbene andiamo a vedere quali sono le deleghe. A Mario Cagiano, che ha dimostrato di avere a cuore il tema, sono andate le Politiche di genere e Parità e la Rete dei Comuni della Gentilezza, ai due emilianisti Pasquale Ciruolo e Achille Capozzi sono andati due particolari quartieri Zona Stadio e Villaggio Artigiani, Mario Dal Maso si occuperà di Rivalutazione ambientale delle Borgate, a Francesco De Vito vanno le Iniziative per i parchi giochi e rapporti con le Associazioni di settore e con le Associazioni dei minori con disabilità, è il delegato alla sosta tariffata Nicola Formica, le Iniziative per la Mobilità urbana sono una materia di Lino Dell’Aquila, Antonio Mancini si occuperà di Iniziative per la valorizzazione di arbusti, radici e fontane, Air quality – Prevenzione da inquinamento nelle strutture indoor sono le materie dell’ispettore Antonello Di Paola, l’ingegnere Giovanni Quarato è il pesante delegato alle Politiche abitative, Cep e Candelaro invece per Francesco Salemme, a Francesco Strippoli le Iniziative per la valorizzazione del Parco Regionale Bosco Incoronata e dei parchi urbani mentre ad Antonio Rizzi vanno le iniziative per i servizi aeroportuali. Il cacciatore Mino Di Chiara ha ottenuto le deleghe caccia, pesca e funghi.

Ebbene come si può notare ci sono delle materie singolari, come quelle delle radici e degli arbusti. Soprattutto la vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile si è sentita sottrarre dei dossier. Lo stesso dicasi per chi ha la delega alle Borgate, ossia Alice Amatore.