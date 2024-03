Sfuma il sogno di Lucera. È L’Aquila la capitale la capitale italiana della cultura 2026. Ancora una volta la provincia di Foggia va vicina al prestigioso traguardo, ma si deve accontentare del piazzamento ottenuto da Lucera nelle prime dieci posizioni. Esattamente come Monte Sant’Angelo per il 2024. La candidatura di Lucera era stata sostenuta anche dai 29 comuni dei Monti Dauni, ma evidentemente non è bastato. A spuntarla è stata la bella città dell’Aquila. A Lucera ma anche nei piccoli paesi dell’Appennino dauno c’è un pò di delusione, ci speravano in tanti dopo i recenti complimenti.

“Complimenti a L’Aquila – ha detto a caldo il sindaco Giuseppe Pitta – ma per noi è stato un onore immenso rappresentare a livello nazionale Lucera, i Monti Dauni e l’intera Puglia. Con grande orgoglio e felicità annuncio l’avvio del progetto Lucera capitale pugliese della cultura 2025. Un risultato importante che porta la firma di ogni singolo cittadino di Lucera e dei Monti Dauni, della Regione Puglia. Ringrazio soprattutto i colleghi sindaci dei Monti Dauni con i quali abbiamo costruito un orgoglio territoriale e una cooperazione che continuerà più forte di prima”.