Si terranno il 23 e 24 marzo su tutto il territorio nazionale le Giornate FAI di Primavera, grande festa di piazza alla scoperta dei beni artistici e ambientali del Paese e campagna di tesseramento FAI, al fine di sostenerne la meritoria attività. Anche in Capitanata, come sempre, la Delegazione FAI di Foggia propone e organizza diverse proposte di visita.

A Foggia la sede dell’Iriip in via Caggese con l’interessante Museo delle Carrozze e il Palazzo del Governo dove, all’esperienza di conoscere la storia del Palazzo e le sue sale di rappresentanza, si unisce quella di visitare una pregevole mostra di macchine per scrivere d’epoca curata dall’omonimo museo che fa parte della Fondazione S.E.C.A. di Trani.

Anche Lucera, già candidata a Capitale della Cultura Italiana 2026 (sarà, comunque, Capitale della cultura della Puglia per il 2025), presenta due sedi da visitare: l’ex Monastero del SS. Salvatore, ora importante contenitore culturale con la Biblioteca Bonghi e i mosaici di San Giusto, e la Biblioteca dell’antico e splendido Palazzo Cavalli in piazza Duomo.

Un altro interessante palazzo storico sarà visitabile a Cerignola, il Palazzo Reitani in via Vittorio Veneto, mentre a Stornara saranno ancora i Murales al centro dell’attenzione.

Candela, infine, si propone con il suo centro storico ricco di beni artistici e proporrà un ricco programma di animazione curato dall’amministrazione comunale.

Accompagneranno i visitatori in questi luoghi i narratori volontari del FAI e gli Apprendisti Ciceroni, gli studenti dell’Istituto Einaudi di Foggia, del Convitto Bonghi IIS Alberghiero di Lucera, della Don Bosco-Battisti di Cerignola, della Giovanni Paolo I di Stornara, del Vico Fontanelle-Giovanni Paolo II e del Giannone-Masi di Candela. Orari e informazioni si trovano su www.giornatefai.it e sulla pagina fb Delegazione FAI Foggia.