Depositate due mozioni dal consigliere comunale di Foggia, Antonio De Sabato rispettivamente sul regolamento delle arti di strada e sul piano di valorizzazione e promozione della creatività urbana. “Gli artisti di strada possono e devono esibirsi in città. La mozione sul regolamento delle arti di strada consentirà agli artisti di esibirsi su tutto il territorio cittadino esonerandoli dal versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico”.

La mozione a cura di De Sabato vuole affrontare una questione non marginale in una città a vocazione artistica come Foggia, quella dell’arte di strada che va considerata un valore e quindi regolamentata in considerazione della dimensione aggregativa dell’espressione artistica di strada e della gratuità della prestazione a offerta libera, in modo diverso da altre attività che si svolgono in spazi pubblici.

“La cultura non è solo quella dei luoghi abitualmente deputati, come teatri o i musei, ma anche quella di strada – afferma -. Questo è un primo passo per aiutare e valorizzare le attività degli artisti di strada. Le misure a sostegno degli artisti di strada sono utili per formare una nuova generazione di artisti, servono anche ad aiutare i commercianti rendendo più vive le strade, avvicinando le persone comuni all’arte e creando vantaggi anche per i negozianti, perché una strada in modo che le persone insieme alla cultura magari fanno anche maggiori acquisti”.