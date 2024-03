Preso a pugni fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini, dopo una discussione con un buttafuori che lavorava in ‘nero’ per il locale. Vittima di quell’aggressione, avvenuta l’11 giugno scorso, Giuseppe Tucci, 34 anni, vigile del fuoco in servizio all’aeroporto ‘Fellini, originario di Foggia e padre di un bimbo, decedute nelle ore successive al pestaggio, originato da uno screzio per via di una ragazza.

A cinque mesi dei fatti, il sostituto procuratore Davide Ercolani ha chiesto il giudizio immediato per il buttafuori, Klajdi Mjeshtri, 28 anni, di origine albanese e residente a Fano, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti, detenuto in carcere a Rimini dal 12 giugno, giorno del decesso del vigile del fuoco.

LEGGI IL RESTO DELl’ARTICOLO QUI