Aggredita Polizia Locale in via Podgora. Questo pomeriggio verso le ore 17, tre pattuglie della Polizia Locale sono intervenute in via Podgora, quartiere ferrovia, per la presenza di numerosi venditori abusivi. Come di consueto, gli agenti hanno proceduto al sequestro di merce usata venduta senza alcuna licenza. Violenta la reazione degli abusivi che hanno circondato gli agenti per impedire il sequestro. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato e i facinorosi si sono allontanati.