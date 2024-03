Giuseppe Raffaele, il nuovo allenatore del Cerignola, ha già svolto il primo allenamento in vista della prossima sfida di campionato in programma venerdì 15 marzo alle 20,45 sul campo del Catania. Il tecnico siciliano è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente Nicola Grieco e il ds Elio Di Toro. “Ho trovato una squadra concentrata, consapevole che in queste ultime sette gare di campionato dovranno dare il massimo per raggiungere la permanenza in C e perché no raggiungere i playoff. Il mio compito sarà quello di far capire che le qualità per poter fare bene ci sono. Ovviamente i giocatori devono dare molto di più per raggiungere determinati traguardi che società e tifosi giustamente chiedono. Sono molto felice di essere qui in una piazza calda ed esigente. Obiettivo? Fare bene in queste ultime partite e magari raggiungere i playoff”.

Un Cerignola reduce da 8 gare senza vittorie e nell’ultima gara giocatori sottotono e svogliati. “Siamo stati costretti ad intervenire – aggiunge il presidente Nicola Grieco -. La brutta sconfitta con il Monopoli ci ha indotto a dare una scossa all’ambiente. Ha pagato Tisci ma se vedrò altre crepe all’interno della squadra prenderò i dovuti provvedimenti. Io gente che cammina in campo non ne voglio vedere, la maglia va sudata”. Giuseppe Raffaele è stato sempre molto vicino alla panchina del Cerignola, soprattutto la scorsa estate per il dopo Pazienza. “Vero, è stato un nostro obiettivo. Sono certo che farà bene. I playoff? Sarebbe il top, ma prima la permanenza in C”.