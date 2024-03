Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 16.00, presso la biblioteca del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, si terrà la presentazione del libro “Al di là delle sbarre” di Luigi Talienti, dirigente scolastico e volontario presso il carcere di Foggia. Dopo i saluti della dirigente scolastica Mirella Coli, Grazia Vetritto, docente e responsabile della Funzione strumentale alunni, introdurrà l’iniziativa.

Luigi Talienti dialogherà con gli studenti e con le studentesse del corso di giornalismo, coordinati dalla esperta Annalisa Graziano, raccontando la sua esperienza di volontariato all’interno del carcere e le storie di vita raccolte nel libro. Durante l’incontro, alcune persone entrate in conflitto con la legge, oggi impegnate in un percorso rieducativo, offriranno la loro preziosa testimonianza.

“Al di là delle sbarre” è un libro-mosaico che offre una prospettiva unica sulla realtà carceraria, invitando alla riflessione sul tema della pena e del reinserimento sociale, sottolineando l’importanza dell’incontro umano e della solidarietà.

“Siamo lieti di ospitare nell’ambito delle attività del laboratorio di giornalismo – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – un libro che non solo racconta, ma educa e ispira. Un invito a guardare oltre le sbarre, per scoprire l’umanità che vive anche in chi ha sbagliato. Un’occasione di confronto che offrirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di arricchire il loro bagaglio culturale e umano. Un momento di riflessione profonda sulle tematiche della giustizia, della rieducazione e del reinserimento sociale”. L’evento è aperto alla cittadinanza.