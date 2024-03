“Una volta fare il barista significava fare gavetta per mesi, iniziando da caffè e cappuccini e poi preparando timidamente qualche spritz, fino a imparare il modo migliore o almeno quello più a genio per il capo. Oggi il barman è una figura professionale di alto livello con delle competenze tecniche e conoscitive approfondite, che si apprendono seguendo studi appropriati su come diventare barman e tanta tanta gavetta”.