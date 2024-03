Un forum per esaltare l’olio extravergine di oliva e per evidenziare il gran numero di olivi monumentali presenti in Puglia e dove la provincia di Foggia esercita un ruolo fondamentale per le diverse varietà di cultivar coltivate tra il Gargano e la piana del Tavoliere. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Alberghiero “R. Bonghi” di Lucera, scuola storica e da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze in materia agroalimentare. “Qui non ci serviamo di mense esterne, cuciniamo tutto noi utilizzando rigorosamente materie prime del territorio, ad iniziare dall’olio evo”.

Al convegno hanno partecipato diversi ospiti del settore, dal presidente di APO Foggia, Guido Cusmai, all’agroecologo Gianluigi Cesari, alla tecnologa alimentare molisana, Giovanna Pia Vizzarri, Roberto Budrago, imprenditore agricolo e produttore di olio del Gargano. Ad introdurre i lavori la dirigente scolastica e rettore del Convitto Bonghi, Antonella Falco, coadiuvata dalle docenti Maria Angela Lionetti e Susanna Pacifico. Le conclusioni sono state affidate alla senatrice Gisella Naturale. Tutti hanno condiviso l’importanza del patrimonio olivicolo della Puglia e del Foggiano dove sono davvero tanti gli alberi monumentali che oltre a rappresentare una grossa fonte economica per l’agricoltura è anche un importante attrattore turistico.