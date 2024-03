Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Cerignola. Prende il posto di Ivan Tisci, esonerato dopo il ko interno contro il Monopoli. Siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, Raffaele ha firmato un contratto che lo legherà al club del presidente Nicola Grieco fino al 30 giugno 2025. La presentazione alla stampa domani sera alle 18 allo stadio Monterisi.

49 anni, il nuovo trainer gialloblu ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2006, in Sicilia, sulla panchina dell’A.S.D. Due Torri, società con la quale, nel 2011, ha conseguito la promozione in D a seguito della finale play-off nazionale.

Nel 2012 l’esperienza alla guida dell’Akragas per poi guidare l’Orlandina, compagine con la quale conquista la serie D.

Nel 2014, con l’Igea Virtus, squadra della sua città natale, vince ancora ottenendo l’ennesima promozione in D. Con l’Igea, nella stagione 2017/2018, ha anche vinto i play-off di serie D.

Dopo una brevissima parentesi all’A.C.R. Messina, nell’ottobre 2018 passa al Potenza Calcio dove assume la sua prima guida tecnica nel calcio professionistico.

Con il club giallorosso, nell’arco delle sue due prime stagioni in C, conquisterà due lusinghieri piazzamenti: un quinto e quarto posto.

Nelle due stagioni in questione ha raggiunto per due anni consecutivi la semifinale play-off sfiorando la B.

Nella stagione 2020/2021 sarà responsabile tecnico del Catania (serie C) fino a marzo 2021. A ottobre 2021 subentra sulla panchina della Viterbese che guida per pochi mesi.

Nella passata stagione, nel mese di ottobre, il ritorno a Potenza dove raggiunge il 9° posto e la partecipazione ai play-off (secondo turno).