Ufficiale: Ivan Tisci da oggi non è più l’allenatore del Cerignola. Fatale la sconfitta di ieri sera nel derby con il Monopoli.La società ha interrotto il rapporto lavorativo tra le parti nonché con i suoi collaboratori Vincenzo Lambertini e Daniele De Vezze.

Il Cerignola ringrazia Tisci ed i suoi collaboratori per l’impegno profuso, augurando loro le migliori fortune. In giornata si attende la comunicazione del nuovo allenatore. In pole Giuseppe Raffaele.