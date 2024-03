Gli alunni dell’Omnicomprensivo “Giuseppe Libetta” di Peschici scendono in campo per donare un sorriso nei luoghi di cura della pediatria oncologica del poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa nasce dagli alunni delle classi del liceo Scientifico e dell’Istituto tecnico per il turismo, che hanno espresso la volontà alla docente referente del progetto, Tiziana Vescera, insegnante di religione, che ha subito coinvolto i colleghi per l’iniziativa, Camilla Tavaglione e Nicola Iavicoli. Gli alunni sono stati preparati all’incontro condividendo le proprie capacità ricreative con gli insegnanti, utilizzando alcuni aspetti della comico terapia del sorriso, con travestimenti colorati e musiche gioiose.

“Un perfetto connubio – ha affermato Vescera – per regalare momenti di serenità e benessere ai bambini e ai loro familiari, che hanno bisogno di recuperare il sorriso la forza e la fiducia in loro stessi. Un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica Rosa Battista e alla capo reparto di oncoematologia pediatrica, Celeste Ricciardi che ha mostrato la massima professionalità e umanità nell’accoglienza degli studenti, donando loro il libro dal titolo “Voglia di Vita” e condividendo un bellissimo pensiero, con i giovani alunni: la felicità, è quella cosa che si moltiplica nel momento in cui viene condivisa gratuitamente, senza aspettare nulla in cambio”.