Il San Francesco Hospital del Gruppo Telesforo apre al privato puro per offrire accesso ai ricoveri e visite in tempi più rapidi, sfruttando appieno la dotazione di risorse umane, strumentale e strutturale di cui la San Francesco dispone.

Con l’apertura al privato puro, il San Francesco Hospital ha deciso di allinearsi all’offerta sanitaria dei grandi poli presenti sul territorio nazionale e di attivare nuovi percorsi per soddisfare la crescente domanda di prestazioni private in Puglia e segnatamente in Capitanata, forte di decenni di retaggio professionale e del recente rilancio tecnologico e strutturale. L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre le liste d’attesa per i pazienti in convenzione; dall’altro, offrire ulteriori chance di accedere a cure immediate.

“L’introduzione di ricoveri e prestazioni private agevola chi sceglie di accedervi, ma anche, e soprattutto, chi sceglie di servirsi del Servizio sanitario nazionale”, spiegano dall’ospedale privato. “Così si potranno diminure le richieste di ricovero in convenzione, velocizzando in proporzione lo smaltimento delle liste d’attesa”.

L’apertura al privato puro

Per superare i limiti dell’offerta coperta da risorse pubbliche, il San Francesco Hospital ha deciso di attivare nuovi percorsi per soddisfare la crescente domanda di prestazioni private. L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre le liste d’attesa per i pazienti in convenzione; dall’altro, offrire a chi ne ha la possibilità la chance di accedere a cure immediate.

L’introduzione di ricoveri e prestazioni private non agevola solo chi ha la possibilità economica di accedervi, ma anche, e soprattutto, chi sceglie di servirsi del SSN. Diminuendo le richieste di ricovero in convenzione, si velocizzano in proporzione le liste di attesa. “L’introduzione del privato non inficia in nessun modo la qualità e la quantità del lavoro in convenzione – aggiuntono -. Il nostro ospedale ha a disposizione ulteriori posti letto e personale dedicato alle prestazioni private”.

Le tariffe

Esistono già schemi contrattuali per le prestazioni, con tariffe e agevolazioni. Inoltre, sono allo studio convenzioni con finanziarie per creare una rateazione in 12 mesi senza interessi. La struttura sta già lavorando con alcune assicurazioni. Sono già stati sottoscritti accordi con diverse compagnie assicurative, mentre si sta lavorando per includere altri operativo. Sono già state sottoscritte convenzioni con le principali compagnie assicurative, tra cui Generali, Axa, Inter Partner Assistance Sa, Inter Partner Assistance Srl, My Assitance, Medical 4 All, Allianz e My Rete.

Vigilante: “Un modello virtuoso”

“L’apertura del San Francesco Hospital al privato puro rappresenta un modello virtuoso”, commenta il manager Luca Vigilante. “La sanità è in una fase di profondo cambiamento, è in atto una transizione non indifferente – aggiunge -. Le ragioni principali che a nostro avviso governano questo passaggio epocale sono, da un lato, l’eredità della pandemia Covid, che ha lasciato tanta domanda di salute inevasa; dall’altro, c’è un cambio di mentalità delle persone rispetto alla propria salute: oggi sta avanzando il concetto di ‘sanità di iniziatva’, con l’esigenza di voler investire sulla prevenzione con approfondimenti costanti. Rispetto a queste due macro cause, il Sistema sanitario convenzionato non è più sufficiente a garantire la copertura generale dei costi e la tempestività di risposta ai bisogni di salute. Per questo, da qualche anno c’è stato un aumento costante della cosiddetta sanità ‘out of pocket’, ovvero gestita in regime privato-privato”. “Il nostro gruppo metterà a disposizione dei cittadini la lunga esperienza maturata in oltre 50 anni di attività, una serie di importanti investimenti in avanzatissime tecnologie, oltre a molti specialisti di comprovata professionalità a livello nazionale”, conclude.

Le prestazioni private potranno essere prenotate via Whatsapp al numero dedicato 334 063 9594 o direttamente al front office della clinica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10.